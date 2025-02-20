Ученики пермской гимназии №5 и Краснооктябрьской СОШ Челябинской области написали жалобу главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Детей не устроило питание в школьных столовых. Обращения учеников Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.
«Немного про питание в школах. Пишут школьники Челябинской области и Перми», — написала Мизулина. Она добавила, что такие жалобы ей присылают регулярно.
Ученик пермской гимназии сообщил, что в учреждении сменился поставщик питания. После этого качество блюд заметно упало, а во время обеда в одной из котлет обнаружили нитку. В Краснооктябрьской СОШ дети нашли в еде опарыша.
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