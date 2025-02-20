Дети пермских и челябинских школ пожаловались Мизулиной на нитки и червей в еде. Скрин

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Мизулиной часто жалуются школьники
Мизулиной часто жалуются школьники Фото:

Ученики пермской гимназии №5 и Краснооктябрьской СОШ Челябинской области написали жалобу главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Детей не устроило питание в школьных столовых. Обращения учеников Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.

«Немного про питание в школах. Пишут школьники Челябинской области и Перми», — написала Мизулина. Она добавила, что такие жалобы ей присылают регулярно.

Ученик пермской гимназии сообщил, что в учреждении сменился поставщик питания. После этого качество блюд заметно упало, а во время обеда в одной из котлет обнаружили нитку. В Краснооктябрьской СОШ дети нашли в еде опарыша.

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Ученики пермской гимназии №5 и Краснооктябрьской СОШ Челябинской области написали жалобу главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Детей не устроило питание в школьных столовых. Обращения учеников Мизулина опубликовала в своем telegram-канале. «Немного про питание в школах. Пишут школьники Челябинской области и Перми», — написала Мизулина. Она добавила, что такие жалобы ей присылают регулярно. Ученик пермской гимназии сообщил, что в учреждении сменился поставщик питания. После этого качество блюд заметно упало, а во время обеда в одной из котлет обнаружили нитку. В Краснооктябрьской СОШ дети нашли в еде опарыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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