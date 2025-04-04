Происшествия Главного инженера «Гортранса» арестовали на два месяца за взятку. Фото 05 апреля 2025 в 11:54 Размер текста - 17 + Менеджер будет под арестом минимум до июня 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса» Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера под стражу на два месяца. Об этом рассказали в telegram-канале инстанции. «Судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Эльзессера А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении. Андрей Эльзессер обвиняется во взяточничестве. Предварительно, он получил сумму в размере 750 тысяч рублей от менеджеров той же компании, что давала взятку гендиректору «Гортранса» Сергею Нугаеву (тоже под арестом). Нугаева задержали в феврале. Андрей Эльзессер в зале Ленинского районного суда Ленинский районный суд Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера под стражу на два месяца. Об этом рассказали в telegram-канале инстанции. «Судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Эльзессера А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении. Андрей Эльзессер обвиняется во взяточничестве. Предварительно, он получил сумму в размере 750 тысяч рублей от менеджеров той же компании, что давала взятку гендиректору «Гортранса» Сергею Нугаеву (тоже под арестом). Нугаева задержали в феврале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям