04 апреля 2025

Главного инженера «Гортранса» арестовали на два месяца за взятку. Фото

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Менеджер будет под арестом минимум до июня 2025 года Фото:
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В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса»

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера под стражу на два месяца. Об этом рассказали в telegram-канале инстанции.

«Судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Эльзессера А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Андрей Эльзессер обвиняется во взяточничестве. Предварительно, он получил сумму в размере 750 тысяч рублей от менеджеров той же компании, что давала взятку гендиректору «Гортранса» Сергею Нугаеву (тоже под арестом). Нугаева задержали в феврале.

Андрей Эльзессер в зале Ленинского районного суда
Андрей Эльзессер в зале Ленинского районного суда

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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера под стражу на два месяца. Об этом рассказали в telegram-канале инстанции. «Судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Эльзессера А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении. Андрей Эльзессер обвиняется во взяточничестве. Предварительно, он получил сумму в размере 750 тысяч рублей от менеджеров той же компании, что давала взятку гендиректору «Гортранса» Сергею Нугаеву (тоже под арестом). Нугаева задержали в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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