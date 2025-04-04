Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера под стражу на два месяца. Об этом рассказали в telegram-канале инстанции.
«Судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Эльзессера А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 02.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.
Андрей Эльзессер обвиняется во взяточничестве. Предварительно, он получил сумму в размере 750 тысяч рублей от менеджеров той же компании, что давала взятку гендиректору «Гортранса» Сергею Нугаеву (тоже под арестом). Нугаева задержали в феврале.
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