Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов ВСУ

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Дроны ВСУ атаковали Донецк
Дроны ВСУ атаковали Донецк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецк впервые с начала конфликта подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении управления, которое есть у РИА Новости. По информации пресс-службы УФСБ России по ДНР, защитные силы смогли отразить атаку, используя средства противовоздушной обороны, которыми было уничтожено 28 дронов противника.

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Донецк впервые с начала конфликта подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. «Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении управления, которое есть у РИА Новости. По информации пресс-службы УФСБ России по ДНР, защитные силы смогли отразить атаку, используя средства противовоздушной обороны, которыми было уничтожено 28 дронов противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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