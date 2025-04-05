Донецк впервые с начала СВО подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Донецк впервые с начала конфликта подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Массированная ночная атака на Донецк с применением ударных дронов дальнего действия стала первой подобной атакой с начала конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении управления, которое есть у РИА Новости. По информации пресс-службы УФСБ России по ДНР, защитные силы смогли отразить атаку, используя средства противовоздушной обороны, которыми было уничтожено 28 дронов противника.
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