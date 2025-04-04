Танцоры из Кургана показали отличный результат на Чемпионате и Первенстве России, завоевав «серебро». Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Спорт в Курганской области».
«В Москве продолжаются Чемпионат и Первенство России по танцевальному спорту. В группе Дети-2 успешно выступили спортсмены клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова. Андрей Бессонов и Ева Немирова завоевали серебряные медали в дисциплине „двоеборье“, — сообщается в группе спортуправления. Тренируют ребят Анастасия и Алексей Клементьевы.
Курганские танцоры продолжают демонстрировать высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Ранее Иван Дятлов и Арина Перевалова из клуба «Art of Dance» ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова стали победителями в Европейской программе категории Дети-1 на Первенстве России, подтверждая сильные позиции клуба в танцевальном спорте страны.
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