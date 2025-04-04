04 апреля 2025

Курган богат талантами: курганские танцоры отличились на Первенстве России. Фото

Танцоры из Кургана завоевали серебряные медали Первенства России
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы успешно выступили в группе Дети-2
Курганцы успешно выступили в группе Дети-2 Фото:

Танцоры из Кургана показали отличный результат на Чемпионате и Первенстве России, завоевав «серебро». Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Спорт в Курганской области».

«В Москве продолжаются Чемпионат и Первенство России по танцевальному спорту. В группе Дети-2 успешно выступили спортсмены клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова. Андрей Бессонов и Ева Немирова завоевали серебряные медали в дисциплине „двоеборье“, — сообщается в группе спортуправления. Тренируют ребят Анастасия и Алексей Клементьевы.

Курганских танцоров тренируют Анастасия и Алексей Клементьевы.
Курганских танцоров тренируют Анастасия и Алексей Клементьевы.
Фото:

Курганские танцоры продолжают демонстрировать высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Ранее Иван Дятлов и Арина Перевалова из клуба «Art of Dance» ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова стали победителями в Европейской программе категории Дети-1 на Первенстве России, подтверждая сильные позиции клуба в танцевальном спорте страны.

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Танцоры из Кургана показали отличный результат на Чемпионате и Первенстве России, завоевав «серебро». Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Спорт в Курганской области». «В Москве продолжаются Чемпионат и Первенство России по танцевальному спорту. В группе Дети-2 успешно выступили спортсмены клуба „Art of Dance“ ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова. Андрей Бессонов и Ева Немирова завоевали серебряные медали в дисциплине „двоеборье“, — сообщается в группе спортуправления. Тренируют ребят Анастасия и Алексей Клементьевы. Курганские танцоры продолжают демонстрировать высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Ранее Иван Дятлов и Арина Перевалова из клуба «Art of Dance» ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова стали победителями в Европейской программе категории Дети-1 на Первенстве России, подтверждая сильные позиции клуба в танцевальном спорте страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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