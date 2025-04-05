VIP-чиновник из Минобороны Кожевников арестован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник из Минобороны арестован по обвинению в получении взяток
Чиновник из Минобороны арестован по обвинению в получении взяток Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован — его обвиняют в коррупции. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. 

«Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупции», — написали в telegram-канале московских судов. Отмечается, что чиновнику вменяют несколько эпизодов с получением взяток по статье 290 УК РФ. Других подробностей не сообщили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован — его обвиняют в коррупции. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.  «Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупции», — написали в telegram-канале московских судов. Отмечается, что чиновнику вменяют несколько эпизодов с получением взяток по статье 290 УК РФ. Других подробностей не сообщили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...