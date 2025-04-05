VIP-чиновник из Минобороны Кожевников арестован

Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован — его обвиняют в коррупции. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупции», — написали в telegram-канале московских судов. Отмечается, что чиновнику вменяют несколько эпизодов с получением взяток по статье 290 УК РФ. Других подробностей не сообщили.
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