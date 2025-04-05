Депутаты хотят оставить гостей общепитов без сахара и соли

В ГД предложили запретить размещение солонок и сахарниц в точках общепита
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Каждый третий житель России добавляет соль в уже соленые блюда, отмечает Даванков
Каждый третий житель России добавляет соль в уже соленые блюда, отмечает Даванков Фото:

Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», предложил внедрить новые меры для ресторанов и кафе. Он выступает за то, чтобы солонки и сахарницы не размещались на столах посетителей. Об этом сообщается в соответствующем обращении, которое депутат направил в Роспотребнадзор.

«В заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. <...> Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — передает РИА Новости содержание обращения, которое есть в распоряжении агентства. 

Даванков утверждает, что введение запрета на размещение солонок и сахарниц в заведениях общественного питания способствует борьбе с ожирением и диабетом. По его словам, каждый третий житель России из привычки добавляет соль в уже достаточно соленые блюда. Депутат предлагает, чтобы солонки и сахарницы выдавались посетителям только по их личному запросу.

Ранее депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить систему предупреждающих знаков и цветовые индикаторы на упаковках продуктов, которые могут быть вредны для здоровья. Такая мера может стать одним из способов борьбы с распространенной проблемой ожирения среди населения России, передает «360.ru».

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Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», предложил внедрить новые меры для ресторанов и кафе. Он выступает за то, чтобы солонки и сахарницы не размещались на столах посетителей. Об этом сообщается в соответствующем обращении, которое депутат направил в Роспотребнадзор. «В заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. <...> Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — передает РИА Новости содержание обращения, которое есть в распоряжении агентства.  Даванков утверждает, что введение запрета на размещение солонок и сахарниц в заведениях общественного питания способствует борьбе с ожирением и диабетом. По его словам, каждый третий житель России из привычки добавляет соль в уже достаточно соленые блюда. Депутат предлагает, чтобы солонки и сахарницы выдавались посетителям только по их личному запросу. Ранее депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить систему предупреждающих знаков и цветовые индикаторы на упаковках продуктов, которые могут быть вредны для здоровья. Такая мера может стать одним из способов борьбы с распространенной проблемой ожирения среди населения России, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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