Депутаты хотят оставить гостей общепитов без сахара и соли

Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», предложил внедрить новые меры для ресторанов и кафе. Он выступает за то, чтобы солонки и сахарницы не размещались на столах посетителей. Об этом сообщается в соответствующем обращении, которое депутат направил в Роспотребнадзор.
«В заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. <...> Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — передает РИА Новости содержание обращения, которое есть в распоряжении агентства.
Даванков утверждает, что введение запрета на размещение солонок и сахарниц в заведениях общественного питания способствует борьбе с ожирением и диабетом. По его словам, каждый третий житель России из привычки добавляет соль в уже достаточно соленые блюда. Депутат предлагает, чтобы солонки и сахарницы выдавались посетителям только по их личному запросу.
Ранее депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить систему предупреждающих знаков и цветовые индикаторы на упаковках продуктов, которые могут быть вредны для здоровья. Такая мера может стать одним из способов борьбы с распространенной проблемой ожирения среди населения России, передает «360.ru».
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