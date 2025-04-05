НАТО самоустранилась от мирных переговоров по Украине

Рютте: Нато не будет участвовать в переговорах по Украине
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Рютте заявил, что НАТО не является участником переговорного процесса
Рютте заявил, что НАТО не является участником переговорного процесса Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет принимать участие в проведении переговоров по разрешению конфликта по Украине. Он уточнил, что США, выступающие участниками переговора, сдвинулись с места в проведении этого процесса. 

«НАТО не участвует в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и Россией. Я рад, что США сдвинулись с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются», — заявил Рютте. Он отметил, что НАТО не имеет «красных линий в переговорах». Из-за этого альянс не может быть участником переговорного процесса. 

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет принимать участие в проведении переговоров по разрешению конфликта по Украине. Он уточнил, что США, выступающие участниками переговора, сдвинулись с места в проведении этого процесса.  «НАТО не участвует в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и Россией. Я рад, что США сдвинулись с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются», — заявил Рютте. Он отметил, что НАТО не имеет «красных линий в переговорах». Из-за этого альянс не может быть участником переговорного процесса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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