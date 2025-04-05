НАТО самоустранилась от мирных переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет принимать участие в проведении переговоров по разрешению конфликта по Украине. Он уточнил, что США, выступающие участниками переговора, сдвинулись с места в проведении этого процесса.
«НАТО не участвует в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и Россией. Я рад, что США сдвинулись с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются», — заявил Рютте. Он отметил, что НАТО не имеет «красных линий в переговорах». Из-за этого альянс не может быть участником переговорного процесса.
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