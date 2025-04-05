В Курской области сотрудники МЧС России успешно обезвредили более 2,1 тысячи боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Обезвредили свыше 2,1 тысячи боеприпасов. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО», — говорится в публикации telegram-канала МЧС.
Командир сводного отряда «Пегас» подробно описал текущую ситуацию. По его словам, фермеры и руководители сельхозпредприятий часто сообщают, что на их территории находятся не только суббоеприпасы, но и обломки беспилотников, а также части ракетных систем. Работа по устранению опасных объектов идет ежедневно.
Так, за последние семь дней эксперты из ведомства осуществили обследование более чем 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих зон. Также они ликвидировали 27 боеприпасов, произведенных за рубежом. В МЧС добавили, что ВСУ используют специальные технические устройства для максимального ущерба.
Вторжение ВСУ в регион началось в начале августа прошлого года. Сейчас почти вся территория региона освобождена от противника. Осталось взять несколько важных населенных пунктов. Более подробно — в материале URA.RU.
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