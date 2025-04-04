04 апреля 2025

Юлию Савичеву сразил «адский» вирус

Поклонники Юлии Савичевой переживают за здоровье певицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Поклонники пожелали Савичевой скорейшего выздоровления и дали советы из народной медицины
Поклонники пожелали Савичевой скорейшего выздоровления и дали советы из народной медицины Фото:

Популярная певица из Кургана Юлия Савичева заболела, подхватив «адский» вирус, из-за чего ей даже пришлось вызывать скорую и отменять участие в проектах. Об этом она сообщили поклонникам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, я так сильно заболела. Сейчас ходит какой-то адский вирус. Даже скорую вызывали. Поэтому, очень извиняюсь, что не смогу порадовать вас на „Квартирнике у Маргулиса“ и на „Удачных песнях“, — написала Савичева.

Поклонники поддержали певицу в комментариях и даже дали множество советов из народной медицины. Они предложили ей попить целебные травы, шиповник, малиновый сироп и попарить ноги с горчицей.

Ранее URA.RU писало о возможном выступлении Савичевой на Дне города в Кургане, откуда она родом. В мэрии Кургана начали обсуждать кандидатуры, кого пригласить на праздник, который обычно проводят в последних числах августа.

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Популярная певица из Кургана Юлия Савичева заболела, подхватив «адский» вирус, из-за чего ей даже пришлось вызывать скорую и отменять участие в проектах. Об этом она сообщили поклонникам на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ребята, я так сильно заболела. Сейчас ходит какой-то адский вирус. Даже скорую вызывали. Поэтому, очень извиняюсь, что не смогу порадовать вас на „Квартирнике у Маргулиса“ и на „Удачных песнях“, — написала Савичева. Поклонники поддержали певицу в комментариях и даже дали множество советов из народной медицины. Они предложили ей попить целебные травы, шиповник, малиновый сироп и попарить ноги с горчицей. Ранее URA.RU писало о возможном выступлении Савичевой на Дне города в Кургане, откуда она родом. В мэрии Кургана начали обсуждать кандидатуры, кого пригласить на праздник, который обычно проводят в последних числах августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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