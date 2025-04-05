Ураган в Сибири срывает крыши со зданий и валит деревья: жители спасаются от непогоды

Последствия урагана в Красноярском крае попали на видео
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Жители Сибири переживают непогоду, ураганный ветер до 40 м/с сносит крыши и валит деревья
Жители Сибири переживают непогоду, ураганный ветер до 40 м/с сносит крыши и валит деревья Фото:
новость из сюжета
Сибирские регионы страдают из-за ураганов

Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область страдают от натиска мощнейшего урагана, который уже нанес значительные разрушения. В соцсетях и мессенджерах местные жители делятся подробностями происходящего, а последствия урагана попали на видео.

«У нас вообще кошмар творится, первый раз такое на моей памяти. Крыши срывает не только с домов, но и с больниц, зданий полиции и Минздрава», — пишет пользователь Da-__p@@ под одним из постов telegram-канала NGS24.RU. По его словам, в Абакане появились пострадавшие от разбушевавшейся непогоды. 

В Красноярском крае порывы ветра, по словам жителей региона достигли 40 метров в секунду. «Уже не 30, а 40 м/с в Красноярске. Хорошо, что дождь пошел и пожары помог потушить», — пишет Светлана. Она утонила, что в городе царит хаос, ветром сдувает крыши и валит деревья.

«Подтверждаю, у нас тут жопа. Ночью мусорные контейнеры во дворе в машины приехали, дерево на Прадик (автомобиль Toyota) упало... дичь, короче. Сейчас то снег, то дождь с порывами ветра», — возмутился пользователь Andrew Klinsky. Он также уточнил, что с ураганом пришло похолодание.

Мощный ураган обрушился на Сибирь. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля.

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Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область страдают от натиска мощнейшего урагана, который уже нанес значительные разрушения. В соцсетях и мессенджерах местные жители делятся подробностями происходящего, а последствия урагана попали на видео. «У нас вообще кошмар творится, первый раз такое на моей памяти. Крыши срывает не только с домов, но и с больниц, зданий полиции и Минздрава», — пишет пользователь Da-__p@@ под одним из постов telegram-канала NGS24.RU. По его словам, в Абакане появились пострадавшие от разбушевавшейся непогоды.  В Красноярском крае порывы ветра, по словам жителей региона достигли 40 метров в секунду. «Уже не 30, а 40 м/с в Красноярске. Хорошо, что дождь пошел и пожары помог потушить», — пишет Светлана. Она утонила, что в городе царит хаос, ветром сдувает крыши и валит деревья. «Подтверждаю, у нас тут жопа. Ночью мусорные контейнеры во дворе в машины приехали, дерево на Прадик (автомобиль Toyota) упало... дичь, короче. Сейчас то снег, то дождь с порывами ветра», — возмутился пользователь Andrew Klinsky. Он также уточнил, что с ураганом пришло похолодание. Мощный ураган обрушился на Сибирь. Скорость порывов ветра достигает 30 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля.
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