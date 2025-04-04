«Это событие, которое объединяет всех»: Кухарук высказался о Югорском лыжном марафоне

В Ханты-Мансийске стартовал XII Югорский лыжный марафон. Глава ХМАО Руслан Кухарук назвал это событием, которое объединяет всех, сообщили в telegram-канале окружного правительства.
«Это не просто спортивное состязание. Это масштабное событие, которое объединяет всех — и любителей спорта, и профессионалов, и представителей креативных индустрий», — приводят слова югорского главы в telegram-канале правительства.
Соревнования стартовали сегодня. Для участия в ХМАО приехали тысячи человек со всей страны, а также из Беларуси, Казахстана и Польши. Старт гонкам дал Руслан Кухарук.
Для гостей организовали развлекательную программу. Они смогут посетить гастрофестиваль, мастер-классы, увидеть выступления артистов и покататься на собачих упряжках.
Ранее URA.RU сообщало, что на время фестиваля в Ханты-Мансийске будут работать бесплатные автобусы. 5 и 6 апреля они будут возить болельщиков от гостиниц к месту проведения соревнований Югорского лыжного марафона.
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