Минобороны сообщило о поражении аэродрома ВСУ

ВС РФ сообщило об успешном ударе по важным объектам на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар по военной инфраструктуре аэродрома на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также под удар попали склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения.
В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали энергообъекты РФ 14 раз за сутки. Они находятся в приграничных регионах и в зоне СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.