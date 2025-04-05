Минобороны сообщило о поражении аэродрома ВСУ

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ВС РФ сообщило об успешном ударе по важным объектам на Украине
ВС РФ сообщило об успешном ударе по важным объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по военной инфраструктуре аэродрома на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также под удар попали склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения. 

В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали энергообъекты РФ 14 раз за сутки. Они находятся в приграничных регионах и в зоне СВО. 

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Вооруженные силы России нанесли удар по военной инфраструктуре аэродрома на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также под удар попали склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения.  В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали энергообъекты РФ 14 раз за сутки. Они находятся в приграничных регионах и в зоне СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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