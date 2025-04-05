В Ульяновской области нашли убийц 14-летней девочки

В Тереньгульском районе Ульяновской области задержаны лица, подозреваемые в совершении убийства 14-летней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ульяновской области.
«Следователем следственного управления по подозрению в совершении данных особо тяжких преступлений задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний», — пишет региональное управление СК в своем telegram-канале. Там уточнили, что на текущий момент проводится ряд экспертиз для выяснения всех деталей происшествия.
Согласно информации от следственных органов, утром 4 апреля 2025 года в доме в селе Тумкино было обнаружено тело малолетней девочки с признаками жестокого убийства. Порядок в доме был нарушен. Следствие уточняет, что вечером накануне происшествия девочка звонила своей матери и сообщила, что с ней все в порядке. Однако на следующее утро она уже не ответила на звонок. Мать, вернувшись домой, не обнаружила дочь в комнатах и последовала в подвал, где и нашла тело девочки с перерезанным горлом.
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