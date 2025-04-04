04 апреля 2025

Тюменские компании сократят сотни сотрудников

В Тюменской области с апреля сократят более 400 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращение в апреле проведут более 60 компаний в Тюменской области
Сокращение в апреле проведут более 60 компаний в Тюменской области Фото:

В Тюменской области в апреле 2025 года начнется поэтапное сокращение сотрудников. От работы освободят более 400 сотрудников, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

«С 1 апреля 2025 года в Тюменской области поэтапно сократят 443 сотрудников. Сокращение проведет 61 работодатель», — приводит данные департамента «РБК Тюмень». 

Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками железнодорожным транспортом и производством мебели. Также в топе по грядущим сокращениям предприятия из сферы оптовой торговли стройматериалами и органы государственного и местного управления. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. На конец сентября 2024 года количество безработных в Тюмени упало до 1,8 тысячи человек, прошлый рекорд — две тысячи человек.

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В Тюменской области в апреле 2025 года начнется поэтапное сокращение сотрудников. От работы освободят более 400 сотрудников, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения. «С 1 апреля 2025 года в Тюменской области поэтапно сократят 443 сотрудников. Сокращение проведет 61 работодатель», — приводит данные департамента «РБК Тюмень».  Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками железнодорожным транспортом и производством мебели. Также в топе по грядущим сокращениям предприятия из сферы оптовой торговли стройматериалами и органы государственного и местного управления.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. На конец сентября 2024 года количество безработных в Тюмени упало до 1,8 тысячи человек, прошлый рекорд — две тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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