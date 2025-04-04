Тюменские компании сократят сотни сотрудников

В Тюменской области в апреле 2025 года начнется поэтапное сокращение сотрудников. От работы освободят более 400 сотрудников, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.
«С 1 апреля 2025 года в Тюменской области поэтапно сократят 443 сотрудников. Сокращение проведет 61 работодатель», — приводит данные департамента «РБК Тюмень».
Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками железнодорожным транспортом и производством мебели. Также в топе по грядущим сокращениям предприятия из сферы оптовой торговли стройматериалами и органы государственного и местного управления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. На конец сентября 2024 года количество безработных в Тюмени упало до 1,8 тысячи человек, прошлый рекорд — две тысячи человек.
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