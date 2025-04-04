Тюменских водителей предупредили об опасности на дороге

Трассы Тюменской области с 6 по 8 апреля покроет гололед и снег. Об опасности на дороге водителей предупредили в информационном центре правительства региона.
«Внимание, водители: в Тюменской области ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица. На федеральных трассах Тюменской области: ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.
6 апреля в ночное время ожидаются небольшие дожди, местами похолодает до +5. Снег начнется ночью 7 апреля, в некоторых районах на дорогах появится гололед температура составит до -6 градусов. 8 апреля также продолжат идти снег и дождь, похолодает вплоть до -7.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев предупредили об опасной погоде. На территории региона спрогнозировали усиление ветра до 20 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!