04 апреля 2025

Тюменских водителей предупредили об опасности на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, дождь и снег придут в Тюменскую область с 6 по 8 апреля
Гололед, дождь и снег придут в Тюменскую область с 6 по 8 апреля Фото:

Трассы Тюменской области с 6 по 8 апреля покроет гололед и снег. Об опасности на дороге водителей предупредили в информационном центре правительства региона. 

«Внимание, водители: в Тюменской области ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица. На федеральных трассах Тюменской области: ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. 

6 апреля в ночное время ожидаются небольшие дожди, местами похолодает до +5. Снег начнется ночью 7 апреля, в некоторых районах на дорогах появится гололед температура составит до -6 градусов. 8 апреля также продолжат идти снег и дождь, похолодает вплоть до -7. 

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев предупредили об опасной погоде. На территории региона спрогнозировали усиление ветра до 20 метров в секунду.  

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Трассы Тюменской области с 6 по 8 апреля покроет гололед и снег. Об опасности на дороге водителей предупредили в информационном центре правительства региона.  «Внимание, водители: в Тюменской области ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица. На федеральных трассах Тюменской области: ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.  6 апреля в ночное время ожидаются небольшие дожди, местами похолодает до +5. Снег начнется ночью 7 апреля, в некоторых районах на дорогах появится гололед температура составит до -6 градусов. 8 апреля также продолжат идти снег и дождь, похолодает вплоть до -7.  Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев предупредили об опасной погоде. На территории региона спрогнозировали усиление ветра до 20 метров в секунду.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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