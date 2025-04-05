Welt: Россия со времен начала СВО становится все сильнее Европы

После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в наращивании производства вооружений. Это создает стратегическую угрозу для НАТО, поскольку европейским странам за три года не удалось увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«По данным британского аналитического центра, после конфликта на Украине Россия гораздо успешнее, чем Европа, нарастила производство вооружений. Продолжающееся лидерство России в производстве вооружений представляет стратегическую угрозу для НАТО и надежности ее обычных средств сдерживания», — сообщает Welt.
Издание отмечает, что за три года Европа не смогла увеличить производство основных боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать членов НАТО уязвимыми к сбоям в цепочке поставок и задержкам в производстве, подчеркивает СМИ.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов для обеспечения обороны и безопасности своей страны. На онлайн-саммите с участием около 25 глав западных государств он подчеркнул, что производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет. Зеленский также отметил, что Европа должна инвестировать в украинское оборонное производство и наращивать собственные арсеналы и разработку современного оружия.
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