05 апреля 2025

Welt: Россия со времен начала СВО становится все сильнее Европы

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Россия значительно увеличила производство вооружений
Россия значительно увеличила производство вооружений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в наращивании производства вооружений. Это создает стратегическую угрозу для НАТО, поскольку европейским странам за три года не удалось увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«По данным британского аналитического центра, после конфликта на Украине Россия гораздо успешнее, чем Европа, нарастила производство вооружений. Продолжающееся лидерство России в производстве вооружений представляет стратегическую угрозу для НАТО и надежности ее обычных средств сдерживания», — сообщает Welt.

Издание отмечает, что за три года Европа не смогла увеличить производство основных боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать членов НАТО уязвимыми к сбоям в цепочке поставок и задержкам в производстве, подчеркивает СМИ.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов для обеспечения обороны и безопасности своей страны. На онлайн-саммите с участием около 25 глав западных государств он подчеркнул, что производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет. Зеленский также отметил, что Европа должна инвестировать в украинское оборонное производство и наращивать собственные арсеналы и разработку современного оружия.

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После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в наращивании производства вооружений. Это создает стратегическую угрозу для НАТО, поскольку европейским странам за три года не удалось увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Об этом сообщают иностранные СМИ. «По данным британского аналитического центра, после конфликта на Украине Россия гораздо успешнее, чем Европа, нарастила производство вооружений. Продолжающееся лидерство России в производстве вооружений представляет стратегическую угрозу для НАТО и надежности ее обычных средств сдерживания», — сообщает Welt. Издание отмечает, что за три года Европа не смогла увеличить производство основных боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать членов НАТО уязвимыми к сбоям в цепочке поставок и задержкам в производстве, подчеркивает СМИ. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу ускорить производство боеприпасов для обеспечения обороны и безопасности своей страны. На онлайн-саммите с участием около 25 глав западных государств он подчеркнул, что производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет. Зеленский также отметил, что Европа должна инвестировать в украинское оборонное производство и наращивать собственные арсеналы и разработку современного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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