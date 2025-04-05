05 апреля 2025

Дочь Жириновского раскрыла тайное пророчество отца

Боцан-Харченко: в 2000 году Жириновский предрек будущий разлад РФ и США
© Служба новостей «URA.RU»
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Жириновский во время выступления Клинтона призвал воздержаться от аплодисментов
Жириновский во время выступления Клинтона призвал воздержаться от аплодисментов Фото:

В 2000 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предрек будущие напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, призвав избегать аплодисментов в адрес Соединенных Штатов. Об этом сообщает его дочь Анастасия Боцан-Харченко.

«Отец помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: „Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну“», — рассказала Боцан-Харченко в беседе с NEWS.ru. Она уточнила, что в 2000 году экс-президент США Билл Клинтон впервые выступил в зале пленарных заседаний Госдумы.

По словам дочери Жириновского, ее отец всегда проявлял максимальную преданность своей работе. Отношение политика к жизни она ассоциирует с известным высказыванием Льва Толстого: «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь».

В 2022 году скончался Жириновский. Он был известен среди граждан России как харизматичная личность, отличавшаяся яркими высказываниями. После его смерти многие стали анализировать высказывания политика, находя в них предсказательный смысл.

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В 2000 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский предрек будущие напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, призвав избегать аплодисментов в адрес Соединенных Штатов. Об этом сообщает его дочь Анастасия Боцан-Харченко. «Отец помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: „Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну“», — рассказала Боцан-Харченко в беседе с NEWS.ru. Она уточнила, что в 2000 году экс-президент США Билл Клинтон впервые выступил в зале пленарных заседаний Госдумы. По словам дочери Жириновского, ее отец всегда проявлял максимальную преданность своей работе. Отношение политика к жизни она ассоциирует с известным высказыванием Льва Толстого: «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь». В 2022 году скончался Жириновский. Он был известен среди граждан России как харизматичная личность, отличавшаяся яркими высказываниями. После его смерти многие стали анализировать высказывания политика, находя в них предсказательный смысл.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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