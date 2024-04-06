Предсказания Жириновского: какие сбылись и в чем их секрет

Экс-депутат Власов: исполнился прогноз Жириновского об ударе Израиля по Ирану

06 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский давал прогнозы по Украине, США, России, Ближнему Востоку и не только Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два года назад из жизни ушел основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он известен своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. При этом многие из них оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. Например, он предзнаменовал удар Израиля по Ирану, говорил экс-депутат Госдумы Василий Власов. URA.RU вспоминает основные из прогнозов, а также напоминает, какие предсказания Жириновский оставил на будущее, и в чем секрет таких «пророчеств». Пророчества, которые сбылись в последние годы Ближневосточный конфликт и его последствия Владимир Жириновский предрекал, что 2020-е годы будут ознаменованы кровавыми событиями на Ближнем Востоке. Он еще в 2019 году утверждал, что конфликт в этом регионе затмит другие международные проблемы, включая ситуацию на Украине. После того как Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС в конце 2023 года, многие вспомнили о данных предположениях Жириновского. «Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события», — говорил Владимир Жириновский. Он также рассуждал и об отдельных деталях ближневосточного конфликта. В частности, говорил, что Израиль будет атаковать Иран. Это и произошло на днях: Израиль атаковал ракетами иранское консульство в Сирии, где находились генералы. Сам Иран пообещал нанести ответные удары. Спецоперация на Украине Еще до начала российской СВО на Украине, Жириновский высказывался о потере Украиной части своих территорий и присоединении некоторых областей к России. Он отмечал, что после Крыма в очереди на присоединение находятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. «Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну», — говорил Жириновский. Он подчеркнул, что начало этому будет положено 22 февраля 2022 года в 4 утра. Политик также предсказывал изменения в статусе Грузии и Украины, подчеркивая важность нейтралитета этих стран и дружественных отношений с Россией. Об этом он заявлял еще в 2008 году. В настоящий момент Грузия поддерживает авиасообщение с Россией и отказывается от введения антироссийских санкций. О вмешательстве США и других стран Запада основатель ЛДПР говорил еще в 1999 году, после войны в Югославии. Нестабильность в Казахстане и Армении Среди прогнозов Жириновского было обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном. В Армении, по его мнению, случится военный переворот, и страна проснется при новом политическом режиме. В итоге протест в Армении действительно произошел — премьер-министр страны Никола Пашиняна обвиняли в развязывании конфликта с Азербайджаном. Однако происшествие не привело и текущий премьер-министр остается во главе страны. Сам Жириновский предполагал, что Пашинян будет бежать из страны. Президентские выборы в России в 2024 году В конце 2020 года Жириновский высказался о выборах президента России в 2024 году, предполагая, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост главы государства. При этом он подчеркнул, что президент будет выдвигаться только к концу 2023 году. Так и произошло. Прогнозы на будущее Американский кризис и выборы президента США За несколько дней до своей смерти Жириновский заявил, что США движутся к самораспаду «по сценарию СССР». Политик предположил, что Штаты перестанут существовать в текущем виде в течение десяти лет. Но предположил и более скорый такой исход. «Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — подчеркнул лидер ЛДПР. Жириновский призвал россиян покупать рубли, так как доллары и евро скоро не у кого будет обменивать. В 2023 году президент США Джо Байден заявил, что дефолт США в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. Тогда же он подчеркнул, что лидер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти понимает сложность ситуации. Тогда прогнозировался дефолт в стране. Объединение «Русского мира» Еще одно предсказание политика обнародовал в мае 2023-го года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем telegram-канале он написал, что записки с прогнозами Жириновского обнаружил во время работы с архивными документами. И они касаются будущего России. «Объединение „Русского мира“ в границах СССР как минимум в границах славянского мира — 2025 год. Как максимум — в 2040», — говорил Владимир Жириновский. Давние «предсказания» Жириновского Вхождение Крыма в состав России В 2008 году политик говорил, что российский флот в Севастополе будет всегда и «никто к нему не прикоснется». «Русские на Украине имеют право жить под российским флагом, — говорил политик. Избрание чернокожего президентом США В 2004 году на одной из пресс-конференций Жириновский заявил, что следующим президентом США будет чернокожий. «Ваши будущие президенты — негр…», — говорил основатель ЛДПР. Главой США в 2008 году был избран Барак Обама. Анализ предсказаний Жириновского Эксперты склонны считать, что заявления Жириновского не имели мистического подтекста, а скорее были основаны на аналитических данных и глубоком понимании политических процессов. Прогнозирование событий — это часть политической деятельности, которая основывается на реальных данных и теориях. Такого мнения, например, придерживается заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута. «Владимир Жириновский обладал исследовательским характером: видел то, что не могли увидеть другие; имея определенную базу знаний, мог прогнозировать определенный ход событий», — подчеркнула специалист в разговоре с «Лентой.ру». В свою очередь академический руководитель образовательной программы «Политология» НИУ ВШЭ Максим Богачев считает, что говорить о феномене «предсказаний» в политике некорректно. По его словам, стоит воспринимать это в контексте прогноза. Именно термин «прогнозирование» будет уместнее использовать, уточнил он. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов. На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин, а также другие политические лидеры страны. 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Два года назад из жизни ушел основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он известен своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. При этом многие из них оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. Например, он предзнаменовал удар Израиля по Ирану, говорил экс-депутат Госдумы Василий Власов. URA.RU вспоминает основные из прогнозов, а также напоминает, какие предсказания Жириновский оставил на будущее, и в чем секрет таких «пророчеств». Владимир Жириновский предрекал, что 2020-е годы будут ознаменованы кровавыми событиями на Ближнем Востоке. Он еще в 2019 году утверждал, что конфликт в этом регионе затмит другие международные проблемы, включая ситуацию на Украине. После того как Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС в конце 2023 года, многие вспомнили о данных предположениях Жириновского. Он также рассуждал и об отдельных деталях ближневосточного конфликта. В частности, говорил, что Израиль будет атаковать Иран. Это и произошло на днях: Израиль атаковал ракетами иранское консульство в Сирии, где находились генералы. Сам Иран пообещал нанести ответные удары. Еще до начала российской СВО на Украине, Жириновский высказывался о потере Украиной части своих территорий и присоединении некоторых областей к России. Он отмечал, что после Крыма в очереди на присоединение находятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Политик также предсказывал изменения в статусе Грузии и Украины, подчеркивая важность нейтралитета этих стран и дружественных отношений с Россией. Об этом он заявлял еще в 2008 году. В настоящий момент Грузия поддерживает авиасообщение с Россией и отказывается от введения антироссийских санкций. О вмешательстве США и других стран Запада основатель ЛДПР говорил еще в 1999 году, после войны в Югославии. Среди прогнозов Жириновского было обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном. В Армении, по его мнению, случится военный переворот, и страна проснется при новом политическом режиме. В итоге протест в Армении действительно произошел — премьер-министр страны Никола Пашиняна обвиняли в развязывании конфликта с Азербайджаном. Однако происшествие не привело и текущий премьер-министр остается во главе страны. Сам Жириновский предполагал, что Пашинян будет бежать из страны. В конце 2020 года Жириновский высказался о выборах президента России в 2024 году, предполагая, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост главы государства. При этом он подчеркнул, что президент будет выдвигаться только к концу 2023 году. Так и произошло. За несколько дней до своей смерти Жириновский заявил, что США движутся к самораспаду «по сценарию СССР». Политик предположил, что Штаты перестанут существовать в текущем виде в течение десяти лет. Но предположил и более скорый такой исход. В 2023 году президент США Джо Байден заявил, что дефолт США в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. Тогда же он подчеркнул, что лидер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти понимает сложность ситуации. Тогда прогнозировался дефолт в стране. Еще одно предсказание политика обнародовал в мае 2023-го года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем telegram-канале он написал, что записки с прогнозами Жириновского обнаружил во время работы с архивными документами. И они касаются будущего России. В 2008 году политик говорил, что российский флот в Севастополе будет всегда и «никто к нему не прикоснется». «Русские на Украине имеют право жить под российским флагом, — говорил политик. В 2004 году на одной из пресс-конференций Жириновский заявил, что следующим президентом США будет чернокожий. «Ваши будущие президенты — негр…», — говорил основатель ЛДПР. Главой США в 2008 году был избран Барак Обама. Эксперты склонны считать, что заявления Жириновского не имели мистического подтекста, а скорее были основаны на аналитических данных и глубоком понимании политических процессов. Прогнозирование событий — это часть политической деятельности, которая основывается на реальных данных и теориях. Такого мнения, например, придерживается заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута. В свою очередь академический руководитель образовательной программы «Политология» НИУ ВШЭ Максим Богачев считает, что говорить о феномене «предсказаний» в политике некорректно. По его словам, стоит воспринимать это в контексте прогноза. Именно термин «прогнозирование» будет уместнее использовать, уточнил он. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома Союзов. На церемонию прощания с политиком приезжал президент России Владимир Путин, а также другие политические лидеры страны.