В Пермском крае призывники начали получать электронные повестки на «Госуслугах»

Со стартом весенней компании призывники в Прикамье начали получать электронные повестки на портале «Госуслуги». При этом бумажные уведомления сохраняются, пояснил URA.RU источник в военном комиссариате одного из районов Перми.
«Призыв стартовал 1 апреля, он завершится 15 июля. В это время жителям региона будут приходить электронные уведомления на „Госуслугах“. Работа в этом направлении уже ведется», — сообщил собеседник информационного агентства.
По данным минтербеза Прикамья, за сезон в армию из края призовут 3600 молодых людей. Призывной возраст увеличен до 30 лет.
URA.RU уже писало, что тестирование электронных повесток проводилось осенью в трех регионах РФ: в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Подробнее о всех нововведениях весеннего призыва на военную службу — узнаете из нашей публикации.
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