Суд арестовал деньги Чубайса по иску «Роснано»

Суд арестовал по иску «Роснано» денежные средства экс-гендиректора компании Анатолия Чубайса. Об этом следует из определения московского суда.
«Арбитражный суд Москвы по иску „Роснано“ наложил арест на денежные средства Чубайса», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы арбитражных дел. Также арест наложили на собственность еще 7 человек. Общая сумма замороженных средств составляет 5,6 млрд рублей.
Компания «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением против Чубайса, а также против других экс-руководителей этой организации. В Москве перед этим были задержаны три бывших заместителя Чубайса, занимавшие должности в компании «Роснано», где тот исполнял обязанности гендиректора. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о задержаниях.
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