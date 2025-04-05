05 апреля 2025

Суд арестовал деньги Чубайса по иску «Роснано»

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Суд наложил арест на средства Чубайса и еще 7 человек
Суд наложил арест на средства Чубайса и еще 7 человек Фото:

Суд арестовал по иску «Роснано» денежные средства экс-гендиректора компании Анатолия Чубайса. Об этом следует из определения московского суда.

«Арбитражный суд Москвы по иску „Роснано“ наложил арест на денежные средства Чубайса», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы арбитражных дел. Также арест наложили на собственность еще 7 человек. Общая сумма замороженных средств составляет 5,6 млрд рублей.

Компания «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением против Чубайса, а также против других экс-руководителей этой организации. В Москве перед этим были задержаны три бывших заместителя Чубайса, занимавшие должности в компании «Роснано», где тот исполнял обязанности гендиректора. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о задержаниях.

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Суд арестовал по иску «Роснано» денежные средства экс-гендиректора компании Анатолия Чубайса. Об этом следует из определения московского суда. «Арбитражный суд Москвы по иску „Роснано“ наложил арест на денежные средства Чубайса», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы арбитражных дел. Также арест наложили на собственность еще 7 человек. Общая сумма замороженных средств составляет 5,6 млрд рублей. Компания «Роснано» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением против Чубайса, а также против других экс-руководителей этой организации. В Москве перед этим были задержаны три бывших заместителя Чубайса, занимавшие должности в компании «Роснано», где тот исполнял обязанности гендиректора. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о задержаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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