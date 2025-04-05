В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений.
«Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района.
Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов.
Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой.
Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района. Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов. Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой. Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году.