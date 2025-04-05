05 апреля 2025
04 апреля 2025

Челябинцам озвучили цены на картофель для весенней посадки. Скрин

В Челябинской области продают семенной картофель от 35 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Овощи и фрукты. Тюмень, картофель, картошка, картофель красный
В регионе начали предлагать картофель на посадку Фото:

В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений.

«Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито».

Новость по теме
За выращивание картошки челябинцам заплатят 32 миллиона рублей

Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района.

Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов.

Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой.

Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году.

Семенной картофель расфасован в сетки
Семенной картофель расфасован в сетки

Владелец реализует картошку в Калининском районе Челябинска
Владелец реализует картошку в Калининском районе Челябинска

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района. Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов. Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой. Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...