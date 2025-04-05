Челябинцам озвучили цены на картофель для весенней посадки. Скрин

В Челябинской области продают семенной картофель от 35 рублей за килограмм

06 апреля 2025 в 03:09 Размер текста - 17 +

В регионе начали предлагать картофель на посадку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито». Новость по теме За выращивание картошки челябинцам заплатят 32 миллиона рублей Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района. Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов. Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой. Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году. Семенной картофель расфасован в сетки Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/etkul/produkty_pitaniya/kartofel_domashniy_semennoy_s_dostavkoy_domoy_2345892447 Владелец реализует картошку в Калининском районе Челябинска Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/kartofel_semennoy_7236427136 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области самый дешевый семенной картофель продают по 35 рублей за килограмм. Самый дорогой обойдется в 70 рублей. Накануне садового сезона в сети появились десятки предложений. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Размер от двух дo пяти cантиметров. От фермера напpямую. Bыpащенa без xимии и удoбpeний, сoрт „Розарa“. Перeбранa в сeтку пo 35 килограммов. На месте цена 35 рублей за килограмм», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что может организовать доставку до подъезда. Картофель находится в селе Селезян Еткульского района. Семенной картофель за 70 рублей предлагается в Челябинске. Владелец пояснил, что продает клубнеплоды без повреждений, росткoв и гнили, фасуя в пакеты по 10 килограммов. Также на сайте можно найти картофель из других регионов. Так, в частности, желающим предлагается приобрести семенной сортовой картофель по цене 300 рублей за килограмм. Сорта «Шарвари пирошка», «Королева Анна» владелец готов отправить почтой. Как сообщало URA.RU ранее, в России планируется увеличить посевные площади картофеля, на что выделено 500 миллионов рублей. Ожидается рост урожая уже в 2025 году.