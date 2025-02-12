За выращивание картошки челябинцам заплатят 32 миллиона рублей

Власти Челябинской области 2025 году заплатят производителям картофеля и полевых овощей субсидии на 32,7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, средства будут перечисляться в марте.
«На производство картофеля и полевых овощей аграрии получат в виде субсидий 32,7 млн рублей. Основной объем этой продукции в производственном секторе производят фермеры. В то же время тепличные овощи на территории региона выращивают крупные агрокомплексы», — заявили в минсельхозе.
По словам начальника управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства Анны Кожевиной, субсидии помогут аграриям подготовиться к посевной кампании. На деньги производители создадут запас матресурсов.
На выращивание тепличных овощей из бюджета направят 38 млн рублей. Господдержка возместит расходы за 2024 год на приобретение электроэнергии, семян, средств защиты растений и удобрений, субстрата для выращивания. Это среда, в которой располагается корневая система растений.
Производители овощей и картофеля смогут покрыть до 99% своих затрат. В 2024 году такие субсидии получили 34 агропроизводителя, в том числе 30 малых хозяйств. Всего же на различные цели аграрии получили 2,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.
Субсидии на картофель и овощи выплатят по четырем направлениям. На каждую тонну картофеля будет выдаваться по 800 рублей, на тонну овощей открытого грунта — 900 рублей. Также на единицу посевной площади картофеля, или на один га, можно получить 10 тысяч рублей, на единицу площади овощей — 20 тысяч.
По тепличным растениям тарифы другие. Поскольку на выращивание требуется много электроэнергии, ставка субсидии составляет 2,538 тысячи рублей на тонну произведенных овощей защищенного грунта. Если сумма расходов превысит объем лимитов субсидий, то власти ее распределяет пропорционально между получателями согласно подтверждающим расходы документам.
Процесс нового отбора получателей возмещения затрат начался в системе «Электронный бюджет». Процедуры подтверждения требований пройдут в конце февраля. В минсельхозе рассчитывают, что принятые меры дадут результат. В 2025 году, обозначила Кожевина, в планах на полях сельхозорганизаций вырастить 116,5 тысячи тонн картофеля и 36,1 тысячи тонн полевых овощей. Урожай в теплицах намереваются собрать на уровне 36,6 тысячи тонн.
Господдержка аграриев в Челябинской области осуществляется в рамках федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей, начатого в 2023 году. Детали порядка выплаты субсидий опубликованы на едином портале правовой информации, что позволяет аграриям точно знать требования для получения финансирования.
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