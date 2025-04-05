05 апреля 2025
04 апреля 2025

Нейросеть показала, как Пермь бы выглядела в людском обличье. Видео

Искусственный интеллект представил Пермь в облике Коляна из «Реальных пацанов»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению искусственного интеллекта, у Перми должно быть лицо актера
По мнению искусственного интеллекта, у Перми должно быть лицо актера Фото:

Нейросеть показала, как прикамская столица выглядела бы в людском обличье. В ролике, который активно распространяется в соцсети, несколько городов России. Искусственный интеллект подобрал лицо каждому. Это все известные юмористы и актеры.

«Как выглядели бы города, если бы стали людьми. В клипе есть Пермь», — указано в telegram-канал «Мой город — Пермь!». На видео — звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов (Колян) на фоне Центрального рынка.

Аналитик ранее установили, что большинство пермяков не чувствуют страха перед развитием искусственного интеллекта. Современные технологии способны приносить пользу. К примеру, с помощью нейросетей был создан гимн молодежной столицы России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейросеть показала, как прикамская столица выглядела бы в людском обличье. В ролике, который активно распространяется в соцсети, несколько городов России. Искусственный интеллект подобрал лицо каждому. Это все известные юмористы и актеры. «Как выглядели бы города, если бы стали людьми. В клипе есть Пермь», — указано в telegram-канал «Мой город — Пермь!». На видео — звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов (Колян) на фоне Центрального рынка. Аналитик ранее установили, что большинство пермяков не чувствуют страха перед развитием искусственного интеллекта. Современные технологии способны приносить пользу. К примеру, с помощью нейросетей был создан гимн молодежной столицы России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...