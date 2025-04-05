Нейросеть показала, как прикамская столица выглядела бы в людском обличье. В ролике, который активно распространяется в соцсети, несколько городов России. Искусственный интеллект подобрал лицо каждому. Это все известные юмористы и актеры.
«Как выглядели бы города, если бы стали людьми. В клипе есть Пермь», — указано в telegram-канал «Мой город — Пермь!». На видео — звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов (Колян) на фоне Центрального рынка.
Аналитик ранее установили, что большинство пермяков не чувствуют страха перед развитием искусственного интеллекта. Современные технологии способны приносить пользу. К примеру, с помощью нейросетей был создан гимн молодежной столицы России.
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