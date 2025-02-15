15 февраля 2025

Половина пермяков спокойно относится к развитию ИИ

SuperJob: 55% жителей Перми не боятся развития искусственного интеллекта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство жителей Перми считает, что нейросети повышают производительность труда
Большинство жителей Перми считает, что нейросети повышают производительность труда Фото:

Большинство жителей Перми не ощущает страха перед развитием искусственного интеллекта (ИИ). Респонденты отмечают, что нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«Более половины опрошенных жителей Перми, а именно 55%, уверены, что искусственный интеллект не представляет угрозы. 11% высказали опасения, а 34% затруднились с ответом», — сказано в сообщении. 

Мужчины чаще не испытывают страхов перед развитием ИИ, а среди молодежи до 35 лет этот показатель достигает 64%. В то же время среди людей старше 35 лет только 50% не боятся ИИ. Респонденты с доходом выше 100 тыс рублей также чаще тех, кто зарабатывает меньше, не имеют опасений по поводу нейросетей.

Среди основных опасений тех, кто боится ИИ, — возможная замена человеческого труда и потеря рабочих мест. Некоторые выражают страх перед «восстанием машин» и деградацией человечества.

С другой стороны, сторонники развития технологий считают, что прогресс нельзя остановить, и ИИ является лишь инструментом, который на текущем этапе не угрожает квалифицированным специалистам. Они подчеркивают, что искусственный интеллект может повысить производительность труда и упростить многие процессы, принося больше пользы, чем вреда.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Так они ответили на вопрос о том, кого из персонажей кино и сериалов они бы выбрали в качестве своего босса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство жителей Перми не ощущает страха перед развитием искусственного интеллекта (ИИ). Респонденты отмечают, что нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека . Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «Более половины опрошенных жителей Перми, а именно 55%, уверены, что искусственный интеллект не представляет угрозы. 11% высказали опасения, а 34% затруднились с ответом», — сказано в сообщении.  Мужчины чаще не испытывают страхов перед развитием ИИ, а среди молодежи до 35 лет этот показатель достигает 64%. В то же время среди людей старше 35 лет только 50% не боятся ИИ. Респонденты с доходом выше 100 тыс рублей также чаще тех, кто зарабатывает меньше, не имеют опасений по поводу нейросетей. Среди основных опасений тех, кто боится ИИ, — возможная замена человеческого труда и потеря рабочих мест. Некоторые выражают страх перед «восстанием машин» и деградацией человечества. С другой стороны, сторонники развития технологий считают, что прогресс нельзя остановить, и ИИ является лишь инструментом, который на текущем этапе не угрожает квалифицированным специалистам. Они подчеркивают, что искусственный интеллект может повысить производительность труда и упростить многие процессы, принося больше пользы, чем вреда. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Так они ответили на вопрос о том, кого из персонажей кино и сериалов они бы выбрали в качестве своего босса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...