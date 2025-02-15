Половина пермяков спокойно относится к развитию ИИ

Большинство жителей Перми не ощущает страха перед развитием искусственного интеллекта (ИИ). Респонденты отмечают, что нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Более половины опрошенных жителей Перми, а именно 55%, уверены, что искусственный интеллект не представляет угрозы. 11% высказали опасения, а 34% затруднились с ответом», — сказано в сообщении.
Мужчины чаще не испытывают страхов перед развитием ИИ, а среди молодежи до 35 лет этот показатель достигает 64%. В то же время среди людей старше 35 лет только 50% не боятся ИИ. Респонденты с доходом выше 100 тыс рублей также чаще тех, кто зарабатывает меньше, не имеют опасений по поводу нейросетей.
Среди основных опасений тех, кто боится ИИ, — возможная замена человеческого труда и потеря рабочих мест. Некоторые выражают страх перед «восстанием машин» и деградацией человечества.
С другой стороны, сторонники развития технологий считают, что прогресс нельзя остановить, и ИИ является лишь инструментом, который на текущем этапе не угрожает квалифицированным специалистам. Они подчеркивают, что искусственный интеллект может повысить производительность труда и упростить многие процессы, принося больше пользы, чем вреда.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Так они ответили на вопрос о том, кого из персонажей кино и сериалов они бы выбрали в качестве своего босса.
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