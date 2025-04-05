На территории Пермского края в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти на глубину — по пояс. Стая состояла минимум из девяти животных, рассказали обеспокоенные местные жители.
«Примерно в шесть вечера 5 апреля в деревне Лужково Очерского округа на двух девочек напала стая собак, состоящая примерно из 9–15 особей. Они загнали детей по пояс в воду. Девочки так и простояли, пока не выдалась возможность уйти», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в окружную мэрию. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее в Прикамье предложили обезопасить жителей региона от нападения бродячих животных путем усовершенствования системы, в рамках которой производится отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск. Подробнее об инициативе рассказал URA.RU депутат краевого заксобрания Олег Постников.
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