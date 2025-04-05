05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Прикамье крупная стая собак загнала двух деревенских девочек по пояс в воду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К счастью, обошлось без травм и жертв
К счастью, обошлось без травм и жертв Фото:

На территории Пермского края в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти на глубину — по пояс. Стая состояла минимум из девяти животных, рассказали обеспокоенные местные жители.

«Примерно в шесть вечера 5 апреля в деревне Лужково Очерского округа на двух девочек напала стая собак, состоящая примерно из 9–15 особей. Они загнали детей по пояс в воду. Девочки так и простояли, пока не выдалась возможность уйти», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в окружную мэрию. На момент публикации ответ получен не был. 

Ранее в Прикамье предложили обезопасить жителей региона от нападения бродячих животных путем усовершенствования системы, в рамках которой производится отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск. Подробнее об инициативе рассказал URA.RU депутат краевого заксобрания Олег Постников.

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На территории Пермского края в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти на глубину — по пояс. Стая состояла минимум из девяти животных, рассказали обеспокоенные местные жители. «Примерно в шесть вечера 5 апреля в деревне Лужково Очерского округа на двух девочек напала стая собак, состоящая примерно из 9–15 особей. Они загнали детей по пояс в воду. Девочки так и простояли, пока не выдалась возможность уйти», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь». Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в окружную мэрию. На момент публикации ответ получен не был.  Ранее в Прикамье предложили обезопасить жителей региона от нападения бродячих животных путем усовершенствования системы, в рамках которой производится отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск. Подробнее об инициативе рассказал URA.RU депутат краевого заксобрания Олег Постников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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