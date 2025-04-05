В Перми создали эмодзи и стикерпак в честь провозглашения новой молодежной столицы России. По данным краевых властей, идею воплотили в жизнь студенты 1-го Высшей школы экономики в рамках проектной деятельности.
«В эмодзи-паке доступны алфавит и цифры в цветовой гамме молодежной столицы, текстовые символы, а также посикунчик, буква „П“, ротонда, пушка Мотовилихинских заводов и другие объекты Перми. В стикер-пак вошли изображения Пермяша — маскота пермской молодежи, символы краевого центра и трендовые надписи про молодежную столиц», — написано в правительственном telegram-канале «Пермский край».
Новую молодежную столицу РФ объявили в конце 2024 года в Москве. Голосование проходило на портале «Госуслуги». В Перми в качестве первого официального события в новом статусе провели Молодежный турнир по ледовой скульптуре.
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