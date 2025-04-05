05 апреля 2025
04 апреля 2025

«Все на завод»: пермские студенты создали эмодзи со стикерами для молодежной столицы РФ. Фото

Студенты из Перми разработали эмодзи и стикеры для молодежной столицы России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отличились студенты пермской Вышки
Отличились студенты пермской Вышки Фото:

В Перми создали эмодзи и стикерпак в честь провозглашения новой молодежной столицы России. По данным краевых властей, идею воплотили в жизнь студенты 1-го  Высшей школы экономики в рамках проектной деятельности.

«В эмодзи-паке доступны алфавит и цифры в цветовой гамме молодежной столицы, текстовые символы, а также посикунчик, буква „П“, ротонда, пушка Мотовилихинских заводов и другие объекты Перми. В стикер-пак вошли изображения Пермяша — маскота пермской молодежи, символы краевого центра и трендовые надписи про молодежную столиц», — написано в правительственном telegram-канале «Пермский край».

Новую молодежную столицу РФ объявили в конце 2024 года в Москве. Голосование проходило на портале «Госуслуги». В Перми в качестве первого официального события в новом статусе провели Молодежный турнир по ледовой скульптуре.

Отличительная особенность пакета — бредовые, узнаваемые образы
Отличительная особенность пакета — бредовые, узнаваемые образы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми создали эмодзи и стикерпак в честь провозглашения новой молодежной столицы России. По данным краевых властей, идею воплотили в жизнь студенты 1-го  Высшей школы экономики в рамках проектной деятельности. «В эмодзи-паке доступны алфавит и цифры в цветовой гамме молодежной столицы, текстовые символы, а также посикунчик, буква „П“, ротонда, пушка Мотовилихинских заводов и другие объекты Перми. В стикер-пак вошли изображения Пермяша — маскота пермской молодежи, символы краевого центра и трендовые надписи про молодежную столиц», — написано в правительственном telegram-канале «Пермский край». Новую молодежную столицу РФ объявили в конце 2024 года в Москве. Голосование проходило на портале «Госуслуги». В Перми в качестве первого официального события в новом статусе провели Молодежный турнир по ледовой скульптуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...