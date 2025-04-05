05 апреля 2025

SC: поддержка Украины от США будет зависеть от ее пользы в борьбе с КНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Поддержка Украины от США будет зависеть от Китая
Поддержка Украины от США будет зависеть от Китая Фото:

Поддержка Украины со стороны США может оказаться не столь устойчивой, как это представлялось ранее. Политика Вашингтона в отношении Киева все больше определяется не внутренней логикой конфликта, а глобальной геополитической повесткой, включая конкуренцию с Китаем. Об этом сообщают аналитики центра Strategic Culture Foundation. 

«Избирательная приверженность США Украине отражает более широкий стратегический поворот: Белый дом сосредоточен на управлении европейской безопасностью, при этом отдавая приоритет Индо-Тихоокеанскому региону. В этой новой расстановке акцентов Китай становится ключевым фактором: именно он рассматривается как главный конкурент, способный спровоцировать масштабный экономический кризис через влияние на мировой долг», — говорится на сайте аналитического центра SC

Поддержка США Украины зависит от ее роли в более широких геополитических рамках, а не является безусловным обязательством. Чем острее будет конкуренция с Китаем, тем больше ресурсов и внимания США будут направлены на азиатское направление — возможно, в ущерб украинскому вопросу, отмечают эксперты. 

Ранее URA.RU сообщало, что Вашингтон использует Украину для противостояния Китаю, а не России, считают аналитики Strategic Culture Foundation. США управляют Украиной через выборочную помощь, чтобы держать Россию под контролем и сохранять ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. 

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Поддержка Украины со стороны США может оказаться не столь устойчивой, как это представлялось ранее. Политика Вашингтона в отношении Киева все больше определяется не внутренней логикой конфликта, а глобальной геополитической повесткой, включая конкуренцию с Китаем. Об этом сообщают аналитики центра Strategic Culture Foundation.  «Избирательная приверженность США Украине отражает более широкий стратегический поворот: Белый дом сосредоточен на управлении европейской безопасностью, при этом отдавая приоритет Индо-Тихоокеанскому региону. В этой новой расстановке акцентов Китай становится ключевым фактором: именно он рассматривается как главный конкурент, способный спровоцировать масштабный экономический кризис через влияние на мировой долг», — говорится на сайте аналитического центра SC.  Поддержка США Украины зависит от ее роли в более широких геополитических рамках, а не является безусловным обязательством. Чем острее будет конкуренция с Китаем, тем больше ресурсов и внимания США будут направлены на азиатское направление — возможно, в ущерб украинскому вопросу, отмечают эксперты.  Ранее URA.RU сообщало, что Вашингтон использует Украину для противостояния Китаю, а не России, считают аналитики Strategic Culture Foundation. США управляют Украиной через выборочную помощь, чтобы держать Россию под контролем и сохранять ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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