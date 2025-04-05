Курганцам назвали сроки ремонта дорог в микрорайоне Глинки

Власти пообещали жителям микрорайона Глинки в Кургане отремонтировать дорожное полотно на улицах. Работы планируется провести уже в ближайшее время. Об этом сообщили в ответе представители городской администрации. Ранее курганцы жаловались, что ямы на некоторых улицах достигли глубины 20 сантиметров.
«Ремонт дорог в Глинках запланирован в строительный сезон 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что ямы собираются засыпать вторичным материалом, а дорожное полотно выровнять грейдером.
Ранее после жалоб жителей курганского поселка Увал на разбитые дороги, в мэрии разработали план ремонта и пообещали горожанам починить дорожное полотно. Восстановление покрытия запланировано на улицах Увальская и Миронова.
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