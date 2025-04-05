05 апреля 2025

Курганцам назвали сроки ремонта дорог в микрорайоне Глинки

В мэрии Кургана пообещали отремонтировать дорогу в микрорайоне Глинки
© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне обещали отремонтировать дороги
В микрорайоне обещали отремонтировать дороги Фото:

Власти пообещали жителям микрорайона Глинки в Кургане отремонтировать дорожное полотно на улицах. Работы планируется провести уже в ближайшее время. Об этом сообщили в ответе представители городской администрации. Ранее курганцы жаловались, что ямы на некоторых улицах достигли глубины 20 сантиметров.

«Ремонт дорог в Глинках запланирован в строительный сезон 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что ямы собираются засыпать вторичным материалом, а дорожное полотно выровнять грейдером.

Ранее после жалоб жителей курганского поселка Увал на разбитые дороги, в мэрии разработали план ремонта и пообещали горожанам починить дорожное полотно. Восстановление покрытия запланировано на улицах Увальская и Миронова.

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Власти пообещали жителям микрорайона Глинки в Кургане отремонтировать дорожное полотно на улицах. Работы планируется провести уже в ближайшее время. Об этом сообщили в ответе представители городской администрации. Ранее курганцы жаловались, что ямы на некоторых улицах достигли глубины 20 сантиметров. «Ремонт дорог в Глинках запланирован в строительный сезон 2025 года», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Уточняется, что ямы собираются засыпать вторичным материалом, а дорожное полотно выровнять грейдером. Ранее после жалоб жителей курганского поселка Увал на разбитые дороги, в мэрии разработали план ремонта и пообещали горожанам починить дорожное полотно. Восстановление покрытия запланировано на улицах Увальская и Миронова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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