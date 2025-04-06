Число пострадавших от урагана в Хакасии превысило 30 человек

В результате урагана в Хакасии 32 человека, среди которых один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью, сообщили в Минздраве региона. Пятеро из пострадавших были госпитализированы, один из пациентов находится в тяжелом состоянии.
«... в медицинские организации ... с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе одни ребенок. Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии», — написали в telegram-канале Минздрава. Остальные пациенты получают амбулаторное лечение.
Все медицинские учреждения региона находятся в режиме повышенной готовности и функционируют без замечаний. Ответственные лица в медицинских организациях Хакасии оперативно докладывают о ситуации министру здравоохранения региона. Решения по управлению текущей обстановкой принимаются оперативно. Никаких проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано, отметили в ведомстве.
Ранее сильный штормовой ветер, обрушившийся на различные регионы России, вызвал значительные нарушения в электроснабжении. В результате стихии в Кузбассе были обесточены шесть районов, в Алтайском крае — пять, а также произошли отключения в Хакасии. В Иркутской области под воздействием ураганного ветра без электричества остались более 100 тысяч домохозяйств. В больницы области обратилось семь человек, среди которых был один ребенок.
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