В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

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Операторы аренды электросамокатов в Москве поставили сервисы на паузу
Операторы аренды электросамокатов в Москве поставили сервисы на паузу Фото:

В Москве временно приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятных погодных условий. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил этот шаг сложными метеорологическими условиями, такими как снег и гололед, которые могут создать опасность для пользователей.

«Поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — передает telegram-канал «Дептранс Москвы» слова Ликсутов.

С возвращением хорошей погоды операторы аренды планируют продолжить предоставление своих услуг. Также власти рекомендуют владельцам личных самокатов и велосипедов воздержаться от поездок в условиях снега и гололеда.

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В Москве временно приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятных погодных условий. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил этот шаг сложными метеорологическими условиями, такими как снег и гололед, которые могут создать опасность для пользователей. «Поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — передает telegram-канал «Дептранс Москвы» слова Ликсутов. С возвращением хорошей погоды операторы аренды планируют продолжить предоставление своих услуг. Также власти рекомендуют владельцам личных самокатов и велосипедов воздержаться от поездок в условиях снега и гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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