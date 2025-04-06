В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве временно приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятных погодных условий. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил этот шаг сложными метеорологическими условиями, такими как снег и гололед, которые могут создать опасность для пользователей.
«Поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — передает telegram-канал «Дептранс Москвы» слова Ликсутов.
С возвращением хорошей погоды операторы аренды планируют продолжить предоставление своих услуг. Также власти рекомендуют владельцам личных самокатов и велосипедов воздержаться от поездок в условиях снега и гололеда.
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