Структуры семьи пермского экс-губернатора Чиркунова ликвидируют столичный актив

Компания ООО «Вили», связанная с сыном бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, проходит процедуру ликвидации. Московская структура, входившая в состав премиального сервиса такси Wheely, прекращает работу после ухода с российского рынка в 2022 году. Соответствующая информация содержится в «СПАРК-Интерфакс».
«ООО „Вили“, зарегистрированное в подмосковном Красногорске, находится в процессе ликвидации. Предприятие создано в 2013 году и занималось предоставлением услуг для бизнеса. Полным владельцем компании через ООО „Вили Разработка“ является Антон Чиркунов — сын бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Компания ООО «Вили» входила в состав сервиса премиального такси Wheely, который ранее работал на российском рынке. Основанный Антоном Чиркуновым в 2010 году сервис в настоящее время представлен только в Лондоне, Париже и Дубае. В России компания прекратила работу в 2022 году.
Региональное подразделение ООО «Вилли-Пермь», созданное в 2012 году, прекратило операционную деятельность еще в 2015 году. В 2018 году оно окончательно ликвидировано.
Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Чиркунов проиграл суд в столице Великобритании. Он требовал удалить персональные данные и информацию из статьи на сайте проекта «Русский криминал» в 2021 году и перепечатанной в 2023 года на сайте Talk Finance Website. В публикации сообщалось, что на запуск сервиса такси Wheely Чиркунову предоставил деньги его отец, который являлся пермским губернатором с 2005 по 2012 год.
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