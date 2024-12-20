Сын пермского экс-губернатора Чиркунова проиграл суд в Лондоне

Сын пермского экс-губернатора Олега Чиркунова Антон не смог выиграть суд в столице Великобритании, куда он подавал иск с требованием удалить персональные данные и информацию из статьи. Суд пришел к выводу, что исковое заявление предъявлено неопределенному кругу лиц. А это значит, что его нельзя удовлетворить.
«Юристам Антона Чиркунова не удалось предоставить какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать потенциальных ответчиков. В материалах дела говорится, что в мае 2023 года Чиркунов с помощью компании — поставщика услуг по управлению репутацией Adves связался с сайтом „Русский криминал“ (признан иностранным агентом и заблокирован на территории РФ), с требованием удалить статью. В ответ „неизвестный ответчик“ потребовал за это 30 тысяч долларов, говорится в иске. Суд не стал удовлетворять иск», — пишут «Ведомости».
Антон Чиркунов подал иск в Высокий суда Англии и Уэльса к неизвестным ответчикам в августе 2024 года. Истец требовал удалить персональные данные и недостоверную информацию из статьи, опубликованной на сайте проекта «Русский криминал» в 2021 году и перепечатанной в 2023 года на сайте Talk Finance Website. В публикации сообщалось, что на запуск сервиса такси Wheely Чиркунову предоставил деньги его отец, который являлся пермским губернатором с 2005 по 2012 год.
Антон Чиркунов с партнером создали сервис премиального такси Wheely в 2010 году во время обучения в швейцарском университете. Первоначально он был запущен в Цюрихе. Далее — в Париже, Лондоне и нескольких городах России, в том числе и в Перми. В России этот сервис перестал работать в 2022 году. А в феврале 2024 года запустился в ОАЭ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году сайт Wheely попал под запрет. Роскомнадзор внес его в единый реестр запрещенной информации. От компании потребовали удалить запрещенные данные по решению Мещанского районного суда Москвы.
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