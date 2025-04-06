Тело несовершеннолетней нашли на крыше электрички в Подмосковье

На перегоне железнодорожных станций «Электроугли — 33 км» в Подмосковье найдено тело несовершеннолетней девочки, родившейся в 2010 году. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.
«... по факту смертельного травмирования девочки 2010 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части два статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека)», — заявили представители органов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Тело ребенка было обнаружено утром 5 апреля 2025 года на крыше одного из вагонов электрички, следовавшей по маршруту между станциями «Электроугли — 33 км» Горьковского направления Московской железной дороги. Прибывшие на место происшествия экстренные службы констатировали отсутствие признаков жизни у девочки. В ходе первичных мероприятий на теле ребенка были обнаружены следы электротравмы.
Следствие проводит комплекс мер для установления всех обстоятельств происшествия, включая осмотр места события и назначение необходимых экспертиз. Помимо этого, будет оценено поведение лиц, причастных к действиям, которые могли привести к гибели несовершеннолетней.
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