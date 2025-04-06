Минобороны сообщило о семи атаках на российскую энергетику

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В результате атак ВСУ повреждены объекты энергетики
В результате атак ВСУ повреждены объекты энергетики Фото:
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Зафиксировано семь атак, которые ВСУ совершили за последние сутки на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВСУ за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что в период с 5 по 6 апреля ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Крыму, а также в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

По информации, озвученной в Минобороны, в результате этих атак объекты энергетики были повреждены. В ведомстве отметили, что ВСУ не прекращали свои атаки на российские энергетические объекты ни на один день, несмотря на введенный мораторий на такие удары.

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Зафиксировано семь атак, которые ВСУ совершили за последние сутки на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВСУ за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что в период с 5 по 6 апреля ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Крыму, а также в Брянской, Ростовской и Воронежской областях. По информации, озвученной в Минобороны, в результате этих атак объекты энергетики были повреждены. В ведомстве отметили, что ВСУ не прекращали свои атаки на российские энергетические объекты ни на один день, несмотря на введенный мораторий на такие удары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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