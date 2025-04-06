Минобороны сообщило о семи атаках на российскую энергетику

Зафиксировано семь атак, которые ВСУ совершили за последние сутки на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВСУ за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что в период с 5 по 6 апреля ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Крыму, а также в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.
По информации, озвученной в Минобороны, в результате этих атак объекты энергетики были повреждены. В ведомстве отметили, что ВСУ не прекращали свои атаки на российские энергетические объекты ни на один день, несмотря на введенный мораторий на такие удары.
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