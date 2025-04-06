Российская актриса погибла при пожаре в центре Москвы

В Москве после ликвидации пожара в квартире на улице Лесная была найдена мертвой известная актриса драмы Людмила Суворкина, сообщают издания. Возгорание в шестиэтажном доме произошло вечером, после тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летней артистки.
«Без признаков жизни обнаружили после тушения пожара актрису драмы Людмилу Суворкину в ее квартире на улице Лесная 5 апреля», — пишет MK.RU. По информации сотрудников пожарной службы, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Суворкина жила одна в трехкомнатной квартире. Согласно рассказам соседей, женщина вела антисоциальный образ жизни и мало общалась с окружающими.
Людмила Суворкина начала свою актерскую карьеру после завершения обучения в ГИТИСе имени А. В. Луначарского. В последующие годы она также работала в Челябинском драматическом театре имени С. Цвиллинга. С 1978 года Суворкина стала артисткой Государственного академического Малого театра. Кроме того, женщина основала и руководила детским театром «Голубятня».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.