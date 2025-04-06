Российская актриса погибла при пожаре в центре Москвы

В Москве при пожаре погибла актриса Малого театра Людмила Суворкина
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На 75-году жизни умерла Людмила Суворкина
На 75-году жизни умерла Людмила Суворкина Фото:

В Москве после ликвидации пожара в квартире на улице Лесная была найдена мертвой известная актриса драмы Людмила Суворкина, сообщают издания. Возгорание в шестиэтажном доме произошло вечером, после тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летней артистки.

«Без признаков жизни обнаружили после тушения пожара актрису драмы Людмилу Суворкину в ее квартире на улице Лесная 5 апреля», — пишет MK.RU. По информации сотрудников пожарной службы, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Суворкина жила одна в трехкомнатной квартире. Согласно рассказам соседей, женщина вела антисоциальный образ жизни и мало общалась с окружающими.

Людмила Суворкина начала свою актерскую карьеру после завершения обучения в ГИТИСе имени А. В. Луначарского. В последующие годы она также работала в Челябинском драматическом театре имени С. Цвиллинга. С 1978 года Суворкина стала артисткой Государственного академического Малого театра. Кроме того, женщина основала и руководила детским театром «Голубятня».

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В Москве после ликвидации пожара в квартире на улице Лесная была найдена мертвой известная актриса драмы Людмила Суворкина, сообщают издания. Возгорание в шестиэтажном доме произошло вечером, после тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летней артистки. «Без признаков жизни обнаружили после тушения пожара актрису драмы Людмилу Суворкину в ее квартире на улице Лесная 5 апреля», — пишет MK.RU. По информации сотрудников пожарной службы, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Суворкина жила одна в трехкомнатной квартире. Согласно рассказам соседей, женщина вела антисоциальный образ жизни и мало общалась с окружающими. Людмила Суворкина начала свою актерскую карьеру после завершения обучения в ГИТИСе имени А. В. Луначарского. В последующие годы она также работала в Челябинском драматическом театре имени С. Цвиллинга. С 1978 года Суворкина стала артисткой Государственного академического Малого театра. Кроме того, женщина основала и руководила детским театром «Голубятня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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