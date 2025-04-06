ВС РФ освободили Басовку в Сумской области

Армия РФ взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль село Басовка под Сумами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Подробности операции по освобождению села пока не раскрываются.
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