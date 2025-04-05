Тюменские власти прокомментировали идею выплат беременным школьницам

Власти Тюменской области не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних беременных. Мер поддержки семей на основании возраста в регионе не предусмотрены, сообщили в информационном центре правительства региона журналистам.
«Действующей в Тюменской области системой мер социальной поддержки семей с детьми не предусмотрены дополнительные выплаты на основании критерия возраста родителей. В том числе критерия несовершеннолетия», — передает 72.ру со ссылкой на инфоцентр правительства.
Ранее сообщалось, что в Орловской области ввели выплаты беременным подросткам для уменьшения количества абортов. Подобные меры начали действовать и в ряде других регионов. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая подчеркнула, что речь в новой программе идет только о студентках вузов. Что же касается Орловской области — по ее мнению, там, скорее всего, было неправильно прочитано и истолковано содержание приказов.
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