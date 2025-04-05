05 апреля 2025
04 апреля 2025

Тюменские власти прокомментировали идею выплат беременным школьницам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области не будут вводить выплаты для беременных школьниц
В Тюменской области не будут вводить выплаты для беременных школьниц Фото:

Власти Тюменской области не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних беременных. Мер поддержки семей на основании возраста в регионе не предусмотрены, сообщили в информационном центре правительства региона журналистам. 

«Действующей в Тюменской области системой мер социальной поддержки семей с детьми не предусмотрены дополнительные выплаты на основании критерия возраста родителей. В том числе критерия несовершеннолетия», — передает 72.ру со ссылкой на инфоцентр правительства.

Ранее сообщалось, что в Орловской области ввели выплаты беременным подросткам для уменьшения количества абортов. Подобные меры начали действовать и в ряде других регионов. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая подчеркнула, что речь в новой программе идет только о студентках вузов. Что же касается Орловской области — по ее мнению,  там, скорее всего, было неправильно прочитано и истолковано содержание приказов.

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Власти Тюменской области не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних беременных. Мер поддержки семей на основании возраста в регионе не предусмотрены, сообщили в информационном центре правительства региона журналистам.  «Действующей в Тюменской области системой мер социальной поддержки семей с детьми не предусмотрены дополнительные выплаты на основании критерия возраста родителей. В том числе критерия несовершеннолетия», — передает 72.ру со ссылкой на инфоцентр правительства. Ранее сообщалось, что в Орловской области ввели выплаты беременным подросткам для уменьшения количества абортов. Подобные меры начали действовать и в ряде других регионов. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая подчеркнула, что речь в новой программе идет только о студентках вузов. Что же касается Орловской области — по ее мнению,  там, скорее всего, было неправильно прочитано и истолковано содержание приказов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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