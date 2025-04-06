ВС РФ ударили по центру производства вертолетов для ВСУ

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Удар был нанесен по пригородной тренировочной базе, заявил Лебедев
Удар был нанесен по пригородной тренировочной базе, заявил Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по центру производства вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Белой Церкви, по слухам, — попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что один удар был по городу, другой — по пригородной тренировочной базе.

Россия утверждает, что поставки оружия из-за границы затрудняют урегулирование конфликта и считают такие грузы законной целью для атаки. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, и накачивание Украины вооружением лишь усложняет ситуацию.

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ВС РФ нанесли удар по центру производства вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «В Белой Церкви, по слухам, — попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что один удар был по городу, другой — по пригородной тренировочной базе. Россия утверждает, что поставки оружия из-за границы затрудняют урегулирование конфликта и считают такие грузы законной целью для атаки. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, и накачивание Украины вооружением лишь усложняет ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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