05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Ханты-Мансийске более 13 тысяч человек посетили Югорский лыжный марафон

В Ханты-Мансийске завершился XII международный Югорский лыжный марафон
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный лыжный марафон завершился в Ханты-Мансийске
Международный лыжный марафон завершился в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске подошел к концу XII международный Югорский лыжный марафон. Его участниками и зрителями стали более 13 000 человек, сообщил глава округа Руслан Кухарук. 

«Два насыщенных соревновательных дня XII международного Югорского лыжного марафона „UGRA SKI“ подошли к концу. Марафон объединил более 13 000 участников и зрителей», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

В течение двух дней участники соревновались в лыжных гонках на разных дистанциях. Во второй день прошли забеги классическим стилем на 50, 25, и 15 километров. Кроме того организаторы провели забег с раритетным инвентарем в костюмах СССР. 

Ранее URA.RU сообщало о старте марафона. В нем приняли участие спортсмены из разных регионов России, а также из Беларуси Казахстана и Польши. Руслан Кухарук назвал марафон событием, которое объединяет всех.

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В Ханты-Мансийске подошел к концу XII международный Югорский лыжный марафон. Его участниками и зрителями стали более 13 000 человек, сообщил глава округа Руслан Кухарук.  «Два насыщенных соревновательных дня XII международного Югорского лыжного марафона „UGRA SKI“ подошли к концу. Марафон объединил более 13 000 участников и зрителей», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  В течение двух дней участники соревновались в лыжных гонках на разных дистанциях. Во второй день прошли забеги классическим стилем на 50, 25, и 15 километров. Кроме того организаторы провели забег с раритетным инвентарем в костюмах СССР.  Ранее URA.RU сообщало о старте марафона. В нем приняли участие спортсмены из разных регионов России, а также из Беларуси Казахстана и Польши. Руслан Кухарук назвал марафон событием, которое объединяет всех.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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