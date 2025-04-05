В Ханты-Мансийске более 13 тысяч человек посетили Югорский лыжный марафон

В Ханты-Мансийске подошел к концу XII международный Югорский лыжный марафон. Его участниками и зрителями стали более 13 000 человек, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Два насыщенных соревновательных дня XII международного Югорского лыжного марафона „UGRA SKI“ подошли к концу. Марафон объединил более 13 000 участников и зрителей», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
В течение двух дней участники соревновались в лыжных гонках на разных дистанциях. Во второй день прошли забеги классическим стилем на 50, 25, и 15 километров. Кроме того организаторы провели забег с раритетным инвентарем в костюмах СССР.
Ранее URA.RU сообщало о старте марафона. В нем приняли участие спортсмены из разных регионов России, а также из Беларуси Казахстана и Польши. Руслан Кухарук назвал марафон событием, которое объединяет всех.
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