Почему ВС РФ стали продвигаться в Сумской области

ВС РФ продвигаются в Сумской области, освобождая населенный пункт Басовка и приближаясь к Юнаковке. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку оттуда происходило снабжение ВСУ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Из Юнаковки снабжалась группировка ВСУ», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что российские бойцы почти вышли на трассу к Юнаковке.
Российские силы 6 апреля взяли под контроль село Басовка в Сумской области, сообщило Министерство обороны России. Ведомство отметило, что это произошло в ходе наступательных действий подразделений группы войск «Север». Подробности операции не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.