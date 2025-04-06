Почему ВС РФ стали продвигаться в Сумской области

ТАСС: ВС РФ почти достигли Юнаковки, освободив Басовку
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ВС РФ подошли к трассе на Юнаковку
ВС РФ подошли к трассе на Юнаковку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвигаются в Сумской области, освобождая населенный пункт Басовка и приближаясь к Юнаковке. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку оттуда происходило снабжение ВСУ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Из Юнаковки снабжалась группировка ВСУ», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что российские бойцы почти вышли на трассу к Юнаковке.

Российские силы 6 апреля взяли под контроль село Басовка в Сумской области, сообщило Министерство обороны России. Ведомство отметило, что это произошло в ходе наступательных действий подразделений группы войск «Север». Подробности операции не раскрываются.

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ВС РФ продвигаются в Сумской области, освобождая населенный пункт Басовка и приближаясь к Юнаковке. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку оттуда происходило снабжение ВСУ. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Из Юнаковки снабжалась группировка ВСУ», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что российские бойцы почти вышли на трассу к Юнаковке. Российские силы 6 апреля взяли под контроль село Басовка в Сумской области, сообщило Министерство обороны России. Ведомство отметило, что это произошло в ходе наступательных действий подразделений группы войск «Север». Подробности операции не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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