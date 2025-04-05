05 апреля 2025

Пермский край принял еще одну группу беженцев из Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры встретили эвакуированных из Сирии на ж/д вокзале Пермь-2
Волонтеры встретили эвакуированных из Сирии на ж/д вокзале Пермь-2 Фото:

В Пермский край 3 апреля прибыла группа из 50 сирийских беженцев. На вокзале Пермь II их встретили экстренные службы. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения партии «Единая Россия».

«3 апреля в Пермский край прибыли 50 граждан Сирийской Арабской Республики, эвакуированных из зоны военного конфликта. Беженцев встретили на железнодорожном вокзале Пермь-2. Им помогли с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пункте временного пребывания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для прибывших подготовлен специальный пункт с питанием, медикаментами и всем необходимым для первичной адаптации. В ближайшее время беженцам посодействуют в поиске работы, а также помогут устроить детей в школы и детские сады.

Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 15 февраля прибыла группа из порядка 100 сирийских беженцев. Большая часть из них — женщины и дети. 

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В Пермский край 3 апреля прибыла группа из 50 сирийских беженцев. На вокзале Пермь II их встретили экстренные службы. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения партии «Единая Россия». «3 апреля в Пермский край прибыли 50 граждан Сирийской Арабской Республики, эвакуированных из зоны военного конфликта. Беженцев встретили на железнодорожном вокзале Пермь-2. Им помогли с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пункте временного пребывания», — говорится в сообщении. Уточняется, что для прибывших подготовлен специальный пункт с питанием, медикаментами и всем необходимым для первичной адаптации. В ближайшее время беженцам посодействуют в поиске работы, а также помогут устроить детей в школы и детские сады. Ранее URA.RU рассказывало, что вечером 15 февраля прибыла группа из порядка 100 сирийских беженцев. Большая часть из них — женщины и дети. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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