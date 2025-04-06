В Москве уровень погодной опасности повышен до оранжевого

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В Подмосковье желтый уровень опасности пробудет до вечера понедельника
В Подмосковье желтый уровень опасности пробудет до вечера понедельника Фото:

В Москве уровень погодной опасности был повышен до оранжевого из-за сильного снегопада. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

«В период до 09:00 мск понедельника, 7 апреля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что снегопад будет продолжаться до утра 7 апреля.

В Подмосковье сохраняется желтый уровень опасности до 23:00 7 апреля, также ожидаются осадки и гололед. Власти призвали горожан не использовать личный транспорт и быть осторожными. Коммунальные службы активно работают над очисткой улиц и тротуаров от снега.

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В Москве уровень погодной опасности был повышен до оранжевого из-за сильного снегопада. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ. «В период до 09:00 мск понедельника, 7 апреля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что снегопад будет продолжаться до утра 7 апреля. В Подмосковье сохраняется желтый уровень опасности до 23:00 7 апреля, также ожидаются осадки и гололед. Власти призвали горожан не использовать личный транспорт и быть осторожными. Коммунальные службы активно работают над очисткой улиц и тротуаров от снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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