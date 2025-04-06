США готовят новую операцию против хуситов в Йемене

CNN: в Йемене готовится сухопутная операция против хуситов
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Наземные силы США, кроме небольшой группы спецназа, участвовать в операции не будут, пишет CNN
Наземные силы США, кроме небольшой группы спецназа, участвовать в операции не будут, пишет CNN Фото:

США совместно с Саудовской Аравией готовят сухопутную операцию против хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что американские военные будут поддерживать операцию бомбардировками, однако наземные силы, за исключением небольшой группы спецназа, участвовать не будут.

Наступление предполагается с юга и востока, а также вдоль побережья страны, но сроки его начала пока неизвестны. Аналитики отмечают, что мирное урегулирование конфликта с хуситами будет весьма сложным. Президент США Дональд Трамп заявлял, что атаки на хуситов прекратятся, если они не будут угрожать свободе судоходства. 

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США совместно с Саудовской Аравией готовят сухопутную операцию против хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN. «Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что американские военные будут поддерживать операцию бомбардировками, однако наземные силы, за исключением небольшой группы спецназа, участвовать не будут. Наступление предполагается с юга и востока, а также вдоль побережья страны, но сроки его начала пока неизвестны. Аналитики отмечают, что мирное урегулирование конфликта с хуситами будет весьма сложным. Президент США Дональд Трамп заявлял, что атаки на хуситов прекратятся, если они не будут угрожать свободе судоходства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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