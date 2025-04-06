США готовят новую операцию против хуситов в Йемене

США совместно с Саудовской Аравией готовят сухопутную операцию против хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что американские военные будут поддерживать операцию бомбардировками, однако наземные силы, за исключением небольшой группы спецназа, участвовать не будут.
Наступление предполагается с юга и востока, а также вдоль побережья страны, но сроки его начала пока неизвестны. Аналитики отмечают, что мирное урегулирование конфликта с хуситами будет весьма сложным. Президент США Дональд Трамп заявлял, что атаки на хуситов прекратятся, если они не будут угрожать свободе судоходства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.