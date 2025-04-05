Прокуратура организовала проверку после нападения бродячих собак на детей в Прикамье

Прокуратура начала проверку после нападения стаи бродячих собак на детей в деревне Лужково Очерского округа. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Очерского округа организовала проверку по факту нападения собак на детей деревне Лужково. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными и выполнение местными властями обязанностей по их отлову и содержанию», — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования для недопущения подобных случаев в будущем. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.
Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти на глубину — по пояс. Стая состояла минимум из девяти животных.
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