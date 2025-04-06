Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив многолетний рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Триумфальное событие произошло в поединке против клуба «Нью-Йорк Айлендерс».
Забив свою юбилейную шайбу, Овечкин стал единоличным обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 5 апреля Александр Овечкин сумел сравняться с показателем Гретцки, забросив 894-ю шайбу, что произошло во время матча с командой «Чикаго Блэкхоукс».
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