Овечкин триумфально побил рекорд Гретцки, забросив 895 шайбу

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Овечкин возглавил список бомбардиров за всю историю НХЛ
Овечкин возглавил список бомбардиров за всю историю НХЛ Фото:

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив многолетний рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Триумфальное событие произошло в поединке против клуба «Нью-Йорк Айлендерс».

Забив свою юбилейную шайбу, Овечкин стал единоличным обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 5 апреля Александр Овечкин сумел сравняться с показателем Гретцки, забросив 894-ю шайбу, что произошло во время матча с командой «Чикаго Блэкхоукс». 

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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив многолетний рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Триумфальное событие произошло в поединке против клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Забив свою юбилейную шайбу, Овечкин стал единоличным обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 5 апреля Александр Овечкин сумел сравняться с показателем Гретцки, забросив 894-ю шайбу, что произошло во время матча с командой «Чикаго Блэкхоукс». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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