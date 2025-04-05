05 апреля 2025
04 апреля 2025

Ханты-Мансийск стал самым комфортным городом среди крупных городов России. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск занял первое место по качеству жизни среди городов со сложным климатом
Ханты-Мансийск занял первое место по качеству жизни среди городов со сложным климатом Фото:

Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России в своей климатической группе. Город становится первым по комфорту жизни уже шестой раз подряд, сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин.

«Дорогие земляки, подведены итоги Индекса качества городской среды в Российской Федерации за 2024 год. По оценке Минстроя России, Ханты-Мансийск в шестой раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в своей климатической группе, возглавив рейтинг крупных и больших муниципалитетов нашей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.

На втором месте расположился еще один югорский город — Сургут с показателем в 256 баллов. Максим Ряшин отметил, что за все время проведения мониторинга Ханты-Мансийску удалось значительно увеличить свои показатели в 1,5 раза — со 187 до 287 баллов.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в тройку лучших регионов с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента. 

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Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России в своей климатической группе. Город становится первым по комфорту жизни уже шестой раз подряд, сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин. «Дорогие земляки, подведены итоги Индекса качества городской среды в Российской Федерации за 2024 год. По оценке Минстроя России, Ханты-Мансийск в шестой раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в своей климатической группе, возглавив рейтинг крупных и больших муниципалитетов нашей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. На втором месте расположился еще один югорский город — Сургут с показателем в 256 баллов. Максим Ряшин отметил, что за все время проведения мониторинга Ханты-Мансийску удалось значительно увеличить свои показатели в 1,5 раза — со 187 до 287 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в тройку лучших регионов с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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