Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России в своей климатической группе. Город становится первым по комфорту жизни уже шестой раз подряд, сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин.
«Дорогие земляки, подведены итоги Индекса качества городской среды в Российской Федерации за 2024 год. По оценке Минстроя России, Ханты-Мансийск в шестой раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в своей климатической группе, возглавив рейтинг крупных и больших муниципалитетов нашей страны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
На втором месте расположился еще один югорский город — Сургут с показателем в 256 баллов. Максим Ряшин отметил, что за все время проведения мониторинга Ханты-Мансийску удалось значительно увеличить свои показатели в 1,5 раза — со 187 до 287 баллов.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в тройку лучших регионов с самым низким уровнем безработицы. Число безработных здесь составляет чуть больше процента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!