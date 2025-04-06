В США сделали заявление по поводу новых пошлин

Министр торговли США Латник: Белый дом не отложит введение новых пошлин
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США не будут менять свои планы относительно введения новых пошлин, заявил Латник
США не будут менять свои планы относительно введения новых пошлин, заявил Латник Фото:

Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых пошлин. Об этом рассказал министр торговли США Ховард Латник.

«США не будут откладывать введение в действие новых пошлин», — заявил Латник в эфире передачи Face Nation на телеканале CBS News. Он отметил, что это произойдет, несмотря на то что ряд стран-партнеров выразил желание провести переговоры по данному вопросу.

Введение новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом вызвало резкие колебания на мировых финансовых рынках и заставило инвесторов пересмотреть свои стратегии, что способствовало росту цен на золото. Общественная организация «Новый альянс гражданских свобод» оспорила в суде законность тарифов на экспорт из Китая, отмечая, что они приведут к росту цен на китайские товары и негативно скажутся на благосостоянии американцев, передает РАПСИ.

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Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых пошлин. Об этом рассказал министр торговли США Ховард Латник. «США не будут откладывать введение в действие новых пошлин», — заявил Латник в эфире передачи Face Nation на телеканале CBS News. Он отметил, что это произойдет, несмотря на то что ряд стран-партнеров выразил желание провести переговоры по данному вопросу. Введение новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом вызвало резкие колебания на мировых финансовых рынках и заставило инвесторов пересмотреть свои стратегии, что способствовало росту цен на золото. Общественная организация «Новый альянс гражданских свобод» оспорила в суде законность тарифов на экспорт из Китая, отмечая, что они приведут к росту цен на китайские товары и негативно скажутся на благосостоянии американцев, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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