05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Тюмени олени, которых держали в прицепе, ждали отправки в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Оленей транспортируют с севера в Казахстан и скоро они отправятся по месту назначения
Оленей транспортируют с севера в Казахстан и скоро они отправятся по месту назначения Фото:

Оленей, которых держали в прицепе в одном из тюменских дворов, отправят в Казахстан. Об этом сообщили в госохотдепартаменте Тюменской области.  

«Северные олени ожидают отправки в Казахстан. По словам заведующего Тюменским территориальным сектором надзора, контроля  госохотдепартамента Дениса Худякова, животных транспортируют с Севера в Казахстан, и в скором времени олени отправятся по месту назначения», — рассказали в telegram-канале департамента.

Сотрудники департамента выезжали на место вместе с полицейскими после жалоб жителей в социальных сетях на то, что животные находятся в прицепе несколько дней. В структуре также сообщили, что взяли ситуацию на контроль. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двух оленей несколько дней держат в прицепе на парковке. Их обнаружили жители в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Для проверки информации на место выезжал участковый. 

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Оленей, которых держали в прицепе в одном из тюменских дворов, отправят в Казахстан. Об этом сообщили в госохотдепартаменте Тюменской области.   «Северные олени ожидают отправки в Казахстан. По словам заведующего Тюменским территориальным сектором надзора, контроля  госохотдепартамента Дениса Худякова, животных транспортируют с Севера в Казахстан, и в скором времени олени отправятся по месту назначения», — рассказали в telegram-канале департамента. Сотрудники департамента выезжали на место вместе с полицейскими после жалоб жителей в социальных сетях на то, что животные находятся в прицепе несколько дней. В структуре также сообщили, что взяли ситуацию на контроль.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двух оленей несколько дней держат в прицепе на парковке. Их обнаружили жители в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Для проверки информации на место выезжал участковый. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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