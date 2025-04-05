В Тюмени олени, которых держали в прицепе, ждали отправки в Казахстан

Оленей, которых держали в прицепе в одном из тюменских дворов, отправят в Казахстан. Об этом сообщили в госохотдепартаменте Тюменской области.
«Северные олени ожидают отправки в Казахстан. По словам заведующего Тюменским территориальным сектором надзора, контроля госохотдепартамента Дениса Худякова, животных транспортируют с Севера в Казахстан, и в скором времени олени отправятся по месту назначения», — рассказали в telegram-канале департамента.
Сотрудники департамента выезжали на место вместе с полицейскими после жалоб жителей в социальных сетях на то, что животные находятся в прицепе несколько дней. В структуре также сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двух оленей несколько дней держат в прицепе на парковке. Их обнаружили жители в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Для проверки информации на место выезжал участковый.
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