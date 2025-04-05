В Тюмени жители обнаружили двух оленей в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Животных держат так несколько дней, сообщают очевидцы в социальных сетях.
«В прицепе на Посьета, 11 два северных оленя. Сейчас нахожусь там», — рассказала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
По словам местных жителей два оленя находятся в таком положении с четверга. В полиции URA.RU сообщили, что им известно о произошедшем, а на место для проверки информации уже выехал участковый.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени живодер изрезал свою собаку ножом и оставил умирать в лесу. Умирающую собаку породы американский стаффордширский терьер на улице нашел прохожий. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Сейчас американский стаффордширский терьер идет на поправку.
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