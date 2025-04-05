05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Тюмени двух оленей несколько дней держат в прицепе на парковке. Фото

В Тюмени жители одного из домов обнаружили прицеп с оленями
© Служба новостей «URA.RU»
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Животных в прицепе заметили на Посьета 11
Животных в прицепе заметили на Посьета 11 Фото:

В Тюмени жители обнаружили двух оленей в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Животных держат так несколько дней, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В прицепе на Посьета, 11 два северных оленя. Сейчас нахожусь там», — рассказала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень». 

По словам местных жителей два оленя находятся в таком положении с четверга. В полиции URA.RU сообщили, что им известно о произошедшем, а на место для проверки информации уже выехал участковый.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени живодер изрезал свою собаку ножом и оставил умирать в лесу. Умирающую собаку породы американский стаффордширский терьер на улице нашел прохожий. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Сейчас американский стаффордширский терьер идет на поправку.

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В Тюмени жители обнаружили двух оленей в прицепе вблизи дома по улице Посьета, 11. Животных держат так несколько дней, сообщают очевидцы в социальных сетях. «В прицепе на Посьета, 11 два северных оленя. Сейчас нахожусь там», — рассказала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».  По словам местных жителей два оленя находятся в таком положении с четверга. В полиции URA.RU сообщили, что им известно о произошедшем, а на место для проверки информации уже выехал участковый. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени живодер изрезал свою собаку ножом и оставил умирать в лесу. Умирающую собаку породы американский стаффордширский терьер на улице нашел прохожий. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Сейчас американский стаффордширский терьер идет на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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