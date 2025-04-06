06 апреля 2025

В руководстве УФССП по Курганской области появился новый подполковник. Фото

Замначальника курганского УФССП Леонов получил звание подполковника
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Леонов стал подполковником внутренней службы
Дмитрий Леонов стал подполковником внутренней службы Фото:

В руководстве курганского управления судебных приставов появился новый подполковник. Очередное звание получил заместитель главного судебного пристава области, Дмитрий Леонов. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к ведомству. 

«Замначальника УФССП Дмитрий Леонов стал подполковником внутренней службы», — сообщили источники. По их данным, приказ на зама пришел еще в марте.

Замначальника курганского УФССП Дмитрий Леонов стал подполковником
Замначальника курганского УФССП Дмитрий Леонов стал подполковником
Фото:

Информация подтвердилась данными на сайте регионального управления. В разделе руководства у Леонова поменялось звание майора внутренней службы на подполковника.

Ранее URA.RU сообщало о новом звании полковника внутренней службы для начальника управления. Заслуги руководителя курганского управления судебных приставов Ирины Уваровой были отмечены также в марте, но 2024 года.

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В руководстве курганского управления судебных приставов появился новый подполковник. Очередное звание получил заместитель главного судебного пристава области, Дмитрий Леонов. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к ведомству.  «Замначальника УФССП Дмитрий Леонов стал подполковником внутренней службы», — сообщили источники. По их данным, приказ на зама пришел еще в марте. Информация подтвердилась данными на сайте регионального управления. В разделе руководства у Леонова поменялось звание майора внутренней службы на подполковника. Ранее URA.RU сообщало о новом звании полковника внутренней службы для начальника управления. Заслуги руководителя курганского управления судебных приставов Ирины Уваровой были отмечены также в марте, но 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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