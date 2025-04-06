В руководстве курганского управления судебных приставов появился новый подполковник. Очередное звание получил заместитель главного судебного пристава области, Дмитрий Леонов. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к ведомству.
«Замначальника УФССП Дмитрий Леонов стал подполковником внутренней службы», — сообщили источники. По их данным, приказ на зама пришел еще в марте.
Информация подтвердилась данными на сайте регионального управления. В разделе руководства у Леонова поменялось звание майора внутренней службы на подполковника.
Ранее URA.RU сообщало о новом звании полковника внутренней службы для начальника управления. Заслуги руководителя курганского управления судебных приставов Ирины Уваровой были отмечены также в марте, но 2024 года.
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